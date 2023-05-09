Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahneye çıkacak

Cumhur İttifakı'nın seçim sonrasına ilişkin ekonomi kadrosunda olma beklenen isimlerden birisi de Mehmet Şimşek. Şimşek ile ilgili spekülasyonlar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ın konuğu olan Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Şimşek ile ilgili edindiği kulis bilgisini canlı yayında aktardı.

Ekonominin başına mı geçecek?

Öztürk "Batman mitinginde Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı'yla beraber sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı kendisiyle iki kez görüştü ve Mehmet Şimşek 'Seçim sonrası' dedi. Bunun ben seçimden sonraki ekonomi politikaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek ile yakın temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek yakın dönemde pek çok kez görüşme gerçekleştirmişti. Şimşek, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım" demişti.