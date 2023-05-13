Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de Kürt kardeşlerimizden en fazla oyu alan partidir" "Kürt kardeşlerimizin yavrularını Kandil'e kaçıranlardan hesabını soruyorlar mı? Sormuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ak Parti'de Kürt kardeşlerimizden en fazla oyu alan partidir"

"Kürt kardeşlerimizin yavrularını Kandil'e kaçıranlardan hesabını soruyorlar mı? Sormuyorlar. Kimlik siyasetini biz değil terör örgütü ve onun uzantısı parti yapıyor."

"AK Parti ülkesine ve milletine bağlı herkesle ittifak yapar, yol yürür. Ülkesine ve milletine düşmanlık eden, bölücülük peşinde koşan herkese de kapımız kapalıdır"

" Deprem bizim öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor."

"Söz verdiğimiz 650 bin konutu teslim etmeden vatandaşlarımızın yaralarını sarmadan durup dinlenmeyeceğiz"

" Ekonomiye katkısı olan yatırımları geçmişte istemeyenlerin bugünkü tek vadi de ülkeyi tefecilere borçlandırmak. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. Dünyada ülkesini borçlandırmayı seçim vaadi yapan ve bunu tefecilerden elde etmeye gayet eden bir başka örnek kolay kolay göremezsiniz"

" İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için de atılması gerekli adımların hepsi belli. Bunlarla birlikte bu adımlarımızı atarak takvimi çalıştıracağız"

İSTANBUL - Seçim Özel Ortak Yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti'de Kürt kardeşlerimizden en fazla oyu alan partidir" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023