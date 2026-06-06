Erdoğan: İhmal edilmiş coğrafyalarla yeni açılımlar yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın bir çok ülkesiyle kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın bir çok ülkesiyle kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı