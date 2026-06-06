Erdoğan: İhmal edilmiş coğrafyalarla yeni açılımlar yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın bir çok ülkesiyle kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı