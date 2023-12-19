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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesine ilişkin) Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de...

19 Aralık 2023 14:01 Güncelleme: 14:03 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesine ilişkin) Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu.