Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesine ilişkin) Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesine ilişkin) Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesine ilişkin) Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu." - ANKARA