Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6'lı masa dediler. Gerekirse 16'lı masa, 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa tuttu ne 16'lı masa tuttu ne 1600'lü masa tuttu. Şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerde bunlar? Yok oldular. Ama kim var? Millet var. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Programa katılan gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, gözümüzün ve gönlümüzün, aydınlığı, medarı iftiharımız olan siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. Sizlerin şahsında, aile fertlerinize, yakınlarınıza, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. TÜGVA, Gençliğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

TÜGVA çalışmalarında bulunanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aranızda kendini daha genç hissediyor, şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA'nın faaliyetlerinde emeği geçen herkese, tüm genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"TÜGVA'nın gençlerimizin hayatına dokunan hizmetlerini takdirle karşılıyorum"

Türkiye Gençlik Vakfı'nın, 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle 340 bini aşan üye sayısıyla yurtları, kıraathaneleri ve gençlik merkezleriyle ülkenin gurur abidesi olan kuruluşlarından birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "İster ortaokul, lise, üniversite isterse iş hayatına atılmış olsun hiçbir ayrım yapmadan tüm gençlerimize yönelik faaliyetler yürüten vakfımızla iftihar ediyoruz. Aynı şekilde TÜGVA'nın eğitim öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatına dokunan hizmetlerini takdirle karşılıyorum. TÜGVA'nın en önemli başarılarından biri de yurt dışındaki çalışmalarıdır" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor"

Bir dönem sadece ülkenin sınırları içinde faaliyet yürüten gönüllü kuruluşların artık hudutların çok ötesinde varlık gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya ve Balkanlar'a kadar dünyanın dört bir ucunda Türk sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına, projelerine rastlıyoruz. Türkiye'nin sesini, nefesini ve yardım elini dünyanın en ücra köşelerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde zaman zaman TÜGVA'lı gençlerle de buluşma, kucaklaşma, hasbihal etme imkanı buluyoruz. Yurt içinde veya yurt dışında, sizlerle bir araya her gelişimizde emin olun ülkemizin aydınlık geleceğine dair umutlarımız daha da büyüyor, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız daha da artıyor. Sizlerin ufku ve hayallerinin büyüklüğü karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizlerin sadakati ve samimiyetini gördükçe biz de kendimizi toparlıyor, yükümüzün ağırlığının şuuruna varıyoruz. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin de korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir" şeklinde konuştu.

"Varsın onlar rahatsız olsun, hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz"

Gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler şunu unutmayın, dağdaki teröristlere yere izmarit atmıyorlar diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sürekli sizi hedef almasının, sürekli size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmasının sebebi de budur. Varsın onlar, sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim alanında çok önemli bir boşluğu dolduran vakfımızın varoluş gayesine uygun şekilde iyiyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmalarıyla mücadelemize omuz vermeyi sürdüreceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık"

TÜGVA'lı gençlerle son olarak geçen sene yine ekim ayında beşinci olağan genel kurulu ve altıncı gençlik buluşmasında birlikte olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinden 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği, 'gençlik burada sloganları' eşliğinde birlik ve beraberliğimizin güçlendiği o muhteşem etkinlikteki kardeşlik ruhunu halen hatırlıyoruz. Unutmayın o buluşmamızdaki kavlimize ve ahitleşmemize uygun şekilde hamdolsun ülkemizdeki seçim sürecini başarıyla tamamladık. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinin birisi olarak kayda geçen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini tam bir demokrasi şöleni içinde yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik. Mecliste Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında da şahsımızın zaferle çıktığı seçimler, siyaset tarihimize bir dönüm noktası olarak yazıldı. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler? 6'lı masa dediler, Ne dediler? Gerekirse 16'lı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 1600'lü masa dediler. E ne oldu? Ne 6'lı masa tuttu ne 16'lı masa tuttu ne 1600'lü masa tuttu. Gençler bunu unutmayın. Bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular ya. Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık" ifadelerini kullandı. - ANKARA