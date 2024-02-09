Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Kütahya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Şubat ayı içerisindeki miting ve aday tanıtım programları belirlendi. Erdoğan'ın, 28 Şubat Çarşamba günü Kütahya'da aday tanıtım mitingi düzenleyeceği, miting sonrası da yapımı tamamlanan Şehir Hastanesinin açılışı gerçekleştireceği öğrenildi. - KÜTAHYA