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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Kütahya'ya geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Şubat ayı içerisindeki miting ve aday tanıtım programları belirlendi. Erdoğan'ın, 28 Şubat Çarşamba günü Kütahya'da aday tanıtım mitingi düzenleyeceği, miting sonrası da yapımı tamamlanan Şehir Hastanesinin açılışı gerçekleştireceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat Kütahya Etkinlikler Politika Haberler

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