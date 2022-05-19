Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat, gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programında konuştu. Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan, "Malazgirt'ten Milli Mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ateşini, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Milli Mücadelenin bu önemli tarihi kendilerine armağan edildiği siz gençlerimizi dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim siz gençlere bırakacağımız en güçlü biraz da nişaa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Her alanda gençlerle bir araya geldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde sayıları iki buçuk milyonu bulan faal sporcularımızın içinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek orada dalgalandıracak daha nice şampiyonlarımızın çıkacağına inanıyorum. Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her alanda bir araya geliyoruz. Nitelikli fikri tapu diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençliğimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.