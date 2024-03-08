Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten Hastaneleri Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında hastaneleri ziyaret etti.

Ziyarette kadınların sorunlarını dinleyen Kökten, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personelle ve tedavi olmaya gelen hasta ve yakınlarına karanfil dağıttı.

Kadınların hayatımızda önemli bir yeri olduğunun altını çizen Kökten, kadınların sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.