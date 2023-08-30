Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesinin en önemli çalışma ortakları olacağını söyledi.

Çorum Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'la görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm alanlarında çalışmalar yapacağını söyleyen Vali Dağlı, "Çorum'da çok güzel bir ekip var. Bizde bu ekibe dahil olarak Çorum'daki bu enerjiye katkıda bulunacağız. Şehrimizde hayat kalitesinin artırılmasına halkımızla birlikte çaba göstereceğiz" dedi.

Çorum Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarını kaydeden Vali Dağlı, "Belediyemiz bizim için en önemli çalışma ortağımız olacak. Valilik-Belediye işbirliği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İş dünyası ve esnafımız da bizim için önemli onlarla da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çorum'da tarım sektörünün de güçlü olduğunu gördüm. Bu alanda da çalışmalar yapmalıyız. Yine şehrimizin kültür medeniyetleriyle turizm potansiyelini ön plana çıkaracak çalışmalar da ortaya konulmalıdır. Hep birlikte Çorum için güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Çorum'a atanmasından dolayı Vali Zülkif Dağlı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çorum Belediyesinin çalışmaları hakkında Vali Dağlı'ya bilgi veren Başkan Aşgın, seçim öncesi verdikleri vaatlerin yüzde 80'inin tamamladıklarını söyledi. Başkan Aşgın, "Bizim iki temel vizyonumuz var. Bunlardan birisi şehrimizin kültürel ve tarihi dokusunu ayağa kaldırmak. İhmal edilen bu konuda ciddi bir mesafe aldık. İkincisi modern şehir vizyonumuz olacak. Akıllı, çevreye duyarlı ve doğal afetlere karış dirençli bir şehri oluşturmak. Bununla ilgili çimento fabrikası arazisine uygulayacağımız yeni şehir projemizde yüzde 25'i ticaret ve konut alanı, yüzde 15'i yeşil alan ve sosyal donatı alanı olacak. Çevreci ve yeşili bol bir yeni şehir projesi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. - ÇORUM