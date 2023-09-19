Çorum'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Çorum'un Alaca İlçesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi. Gaziler daha sonra hükümet konağında misafir edildi.