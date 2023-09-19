Çorum'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi. Gaziler daha sonra hükümet konağında misafir edildi.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.
Atatürk Anıtı'ndaki program ardından gaziler hükümet konağında misafir edildi. Programa Alaca Kaymakamı Hicabi Aydemir, Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma komutanı, Emniyet Müdürü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı. - ÇORUM