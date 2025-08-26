Çopuroğlu; 'Lojistik sektörü ekonominin bel kemiğidir'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, gelenek haline getirdiği "Salı Sanayici Günü" kapsamında üretici ve sanayiciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Toplantıda lojistik sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, istihdama katkısı ve geleceğe dönük hedefleri ele alındı. Çopuroğlu, "Salı günlerini sanayicilerimize, üreticilerimize ve sektör temsilcilerimize ayırıyoruz. Çünkü üretim ve lojistik, ekonomimizin bel kemiğidir. Güçlü bir lojistik altyapı olmadan ihracatımızın artması, şehirlerimizin kalkınması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı vizyonu' doğrultusunda lojistik alanında da büyük yatırımlar yapılıyor. Bizler de bu alandaki tüm talepleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Sektör temsilcileri de taşımacılıkta yaşanan sorunları, çözüm önerilerini ve Kayseri'nin lojistik merkez olma potansiyelini dile getirirken, görüşme karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği vurgusuyla sona erdi. - KAYSERİ