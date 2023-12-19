Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Doğal adayız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlık döneminde yapılan işlerin hepsinde iç huzuru ve vicdan rahatlığı olduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, adaylık konusunda ise, "Doğal adayız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediyenin ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarından ürettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, bankalara kredi borcunun kalmadığını belirterek, "Aralık ayı itibariyle bankalarda kullanmış olduğumuz tek kuruş kredi borcumuz yok. Bir sonraki yılın Sayıştay denetim raporunda herhangi bir bankaya borcumuz olmadığını göreceksiniz. Bu ciddi sürecin bugüne kadar gelmesi. Yürütmüş olduğumuz ciddi bir mali politika var. Kazan, üret, israf etme, kaynaklarını doğru kullan. Çok ciddi manada arsa üretimi yaptık. Arsa üretimi neticesinde gelirimiz oldu. İhtiyacımız olan giderlerimiz noktasında minimuma indirecek şekilde yatırımlar yaptık. Üretimlerimizin tamamı kendi öz kaynaklarımızdan" dedi

"Modifiye asfalt üretebiliriz"

Belediyenin asfalt plentinde birinci sınıf asfalt ürettiklerinin kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Burada hiçbir sıkıntımız yok. Modifiye asfaltı da üretebiliriz. Bundan sonrasında bizim bazı bölgelerde yaptığımız çalışmalarda bu asfaltı uygulayacağımız yerler var. Alt tabakada ve aşınmada bir sıkıntı yoksa bunu uygulayabiliriz. Bizim kapasite olarak hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen belediyelere de satarız. Geçmiş dönemde Kocasinan Belediyesi "borçlu" diye çok yıpratıldı. En azından bir kararlılığımız vardı. Bizim şu kadar borcumuz, bu borcu kapatmak için şunları yapmamız gerekir diye bir politikamız vardı. Bugün geldiğimiz zamanda bu politika doğru çıktı. Yine borçlanabiliriz. Bu borçlanma bizim açımızdan bir yatırım. Şehre yeni bir tesis kazandıracaksak yine borçlanırız ama planlı olması lazım" diye konuştu.

"7 yıl içerisinde 4 bine yakın daire teslim ettik"

Belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren Çolakbayrakdar, "Kendi imkanlarımızda kendi ölçeğimizde çözüm üretmiş ve 8 sene içerisinde bizim kadar kentsel dönüşüm yapmış belediye varsa konuşalım. Biz kentsel dönüşüm ile yık yap yapmıyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Kentsel dönüşüm bizim için sosyal bir dönüşüm. 7 yıl içerisinde 4 bine yakın daire teslim ettik. Her bir bölgedeki gecekonduların sayılarını çalışmıştık. Gecekondu sayısı olarak 10 binin üzerinde yenileme ihtiyacı çıkabilir. Kentsel yenilemelerimiz var. Belirli bölgelerde de kentsel yenilemeye gidiyoruz. Bunlar önemli çalışmalar. Artık şehrin dokusu içerisinde hoşumuza gitmeyen yerler var. Bunları değiştirmeye ihtiyaç var. Önemli olan çarkı işler vaziyette bırakabilmek. Ondan sonrası kendi içerisinde dönüşür" şeklinde konuştu.

"Hoca Hasan Medresesi aslına uygun olarak restore edilecek"

Çolakbayrakdar, Anadolu'nun ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesini ayağa kaldıracaklarını söyleyerek, "Hoca Hasan Medresesinin kamulaştırılması ile ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Bazı şeylerde çok ısrarcıyım, bu medrese de ısrarcı olduğum konulardan bir tanesi. Anadolu'daki ilk medrese, ilk üniversite. Bruanın mülkiyetle ilgili kamulaştırılmasında yüzde 50'deyiz. Önümüzdeki günlerde yüzde 75'lere ulaşırız. Mülkiyeti Kocasinan Belediyesinde olacak. Korunacak tarihi bir yapı. İzleri ve kalıntıları var. Kayseri'nin oturmuş olduğu temellerden bir tanesi. Bunu ayağa kaldıracağız. Tematik değeri çok önemli. Aslına uygun şekilde restore edilmesi, ayağa kalkması ama her şeyden önce içinin fonksiyonu. Binaları yapmak zor değil. Maddi güç ve emek istiyor ama önemli olan sürdürülebilirlik. Buranın yaşaması ve korunması" ifadelerini kullandı.

"Yapılan işlerin hepsiyle ilgili iç huzurum ve vicdan rahatlığım var"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Proje olarak Kocasinan Akademi. Yapılan icraat olarak kentsel dönüşüm. Şehre kazandırılmış onlarca yıl hizmet edecek olan tesislerimiz. Yapılan işlerin hepsiyle ilgili iç huzurum ve vicdan rahatlığım var. Dost eli projesi daha emekleme aşamasında. Logosundaki el herkese uzanıyor. Bu sıcak ve bambaşka bir iş. Yapılacak çok işler var ama bu işte içimizi ısıtan işlerden bir tanesi" dedi.

"Medeniyet batıda falan değildi, medeniyet doğudaydı"

Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülen Hıdırellez Köşkü hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklar buraya geldikleri zaman Ali Kuşçu'yu, Harezmi'yi tanıyacak. Uzayı, gökyüzünü tanıyacak. Bunlar bin yıl önce yıl öncesinde Müslüman alimler gökyüzünü nasıl keşfetmiş, bunu görecek. Bugünün imkanları ile ölçüyorsunuz milim metre hata var, yok. Öyle bir teknoloji. Bizim Doğu'da medeniyetin geldiği nokta. Medeniyet batıda falan değildi, medeniyet doğudaydı. Bilim doğudan batıya doğru gitti. Bunu doğru anlatmamız lazım. Zaman zaman çıkıp bizi farklı bir noktaya koyuyorlar ya, öyle bir dünya yok. Bizim çocuklarımızın bunu iyi bilmesi lazım" diye konuştu.

"İstişareye açığım"

İlçede yapılacak çalışmalarda istişare açık olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, "Çok fazla kulak kabartıyorum ve çok fazla dinliyorum. Bir bölgede bir şey yapılırken insanlarla çok konuşuyorum. Böyle olunca sonuç mükemmel oluyor. Yüzde 90 kabul görmüşlük ortaya çıkıyor. Oradaki insanlar projenin hayata geçmesi noktasında direnmiyorlar. Bilakis biran önce hayata geçsin diye destek ve omuz veriyorlar. Çünkü kendi istekleri de onun içinde ve ikna etmişiz. Böyle olunca da projelerimiz çok hızlı ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Doğal adayız"

Mevcut belediye başkanlarının 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde doğal aday olduğunun altını çizen Ahmet Çolakbayrakdar, "Bütün belediye başkanları doğal bir aday. İnsanlar, bir adım sonrası ile ilgili tasarrufu olmayan yaratıklarız. Biz kadere iman etmiş insanlarız. Bu süreç neticelendiğinde şehrimiz ve insanlarımız için hakkımızda hayırlısı olsun. Kader çizgisinde bize belediye başkanlığı görevi varsa, o görevi en iyi şekilde yapabilmenin gayreti içerisinde oluruz. Görev yaptığımız süreç içerisinde bana "vicdanen rahat mısınız" deseniz benim için en kritik şey budur. Önemli olan iç huzuru yaşayıp yaşamamak. İç huzuru rahatsa ondan sonrasını konuşmamız lazım. Rahat değilse konuşulanların hiçbir anlamı yok. Biz halka hesap veriyoruz ve seçime gidiyoruz. Daha sonrada hakka hesap verme var. Biz burada seçimler neticesinde bir karne alıyoruz ama esas karne orada geliyor. Rabbim, hesabımızı veremeyeceğimiz ağır bir imtihan vermesin. Bununla birlikte çalışırız ve görev yaparız" dedi. - KAYSERİ