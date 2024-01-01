Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'a hitap ettiği iki ülke arasındaki diplomatik bağların 45. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı.

Dünya'nın en güçlü devletlerinden ABD ve Çin diplomatik ilişkilerinin 45. yılını kutluyor. Her konuda bir yarışın içinde olan ABD ile Çin arasındaki ilişkiler genellikle gergin olsa da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj gönderdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Xi mesajında, her iki ülkenin de fırtınaları atlatarak ilerlediğini belirtti. Bunun da iki ülke halklarının refahını artırdığını, dünya barışına, istikrarına ve refahına katkıda bulunduğunu söyledi. Çin ve ABD'nin bağ kurmasını ikili ilişkiler ve uluslararası ilişkiler tarihi bakımından önemli bir olay olarak nitelendiren Xi, Kasım ayında Biden ile arasında gerçekleşen zirveyi iki ülke arasındaki ilişkilere geleceğe dönük bir vizyon çerçevesinde yön verdiğini söyledi.

Çin-ABD ilişkilerini iki ülke yönetimi ve halkının yararına olacak şekilde yönlendirmeye devam etmek için hazır olduğunu vurgulayan Xi, "Dünya barışı ve kalkınmasını desteklemek için Başkan Biden il birlikte çalışmaya hazırım" dedi. - PEKİN