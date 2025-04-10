Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi: 'Savaşmak İstemiyoruz Ama Korkmayacağız'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin gümrük vergilerini silah olarak kullandığı belirtilerek, "Çin, halkının meşru hak ve çıkarlarının, uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin baltalanmasını oturup izlemeyecek. Çin savaşmak istemiyor. Ancak karşısına çıkıldığında da korkmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkarmasına Pekin yönetiminden tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini silah olarak kullandığı belirterek, Washington'un Pekin'e "azami baskı" uyguladığını ifade etti. Çin'in ABD'nin "bencil" hamlelerinden korkmayacağının ve bu hamlelerle sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizen Lin, Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerinin çok taraflı uluslararası ticaret sistemini "baltaladığını" vurguladı.

"ABD'nin tarifeler yoluyla uyguladığı tehdit ve şantaj, dünyayı boğazından tutup uzlaşmaya varmaya veya taviz vermeye zorlamaya yönelik bir girişimdir" diyen Lin, "Tehdit etmek ve baskı uygulamak Çin ile başa çıkmanın doğru yolu değildir. ABD müzakere istiyorsa, eşitlikçi ve saygılı tavrını göstermelidir" ifadelerini kullandı.

"Çin savaşmak istemiyor"

Ülkesinin ABD'nin gümrük vergisi hamlelerine sessiz kalmayacağını hatırlatan Lin, "Çin, halkının meşru hak ve çıkarlarının, uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin baltalanmasını oturup izlemeyecek" uyarısında bulundu.

Lin, "Vergi ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Çin savaşmak istemiyor. Ancak karşısına çıkıldığında da korkmayacak" şeklinde konuştu.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkarmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Dün yürürlüğe giren vergiler sonrasında 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını belirtmişti. Trump, "Bu ülkeler, ABD'ye hiçbir şekilde misilleme yapmadığı için, 90 günlük bir duraklama ve bu süre boyunca geçerli olacak yüzde 10'luk karşılıklı gümrük vergisi uygulamasının derhal yürürlüğe girmesine izin verdim" demişti.

Buna rağmen, ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik vergi oranını artırma kararı aldığını açıklayan Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlık nedeniyle, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Çin, umarım yakın zamanda ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır" diye konuşmuştu. - PEKİN