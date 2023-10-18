Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Kuşak ve Yol İşbirliği açıklaması

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İşbirliği'nin yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir aşamaya geçmek için çalışacaklarını ve tüm ülkelerin modernizasyon yolunda çaba göstereceğini belirtti.

1. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in çeşitli görüntüleri

2. 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'ndan çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir aşamaya geçmek için ilgili tüm taraflarla beraber çalışacağını ve tüm ülkelerin modernizasyon yolunda durmaksızın çaba göstereceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)