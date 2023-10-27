Çin Başbakanı Li Qiang, İran ile İletişimi Güçlendirmeye Hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda İran ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti.

BİŞKEK, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda İran ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti.

Li, söz konusu açıklamayı Perşembe günü, Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüşmesi sırasında yaptı.

Çin-İran diplomatik ilişkilerinin 50 yılı aşkın bir süre önce kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalara yenilmediğini ve istikrarlı şekilde geliştiğini belirten Li, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bu yıl iki kez bir araya gelerek bir dizi önemli mutabakata vardığını hatırlattı.

Li, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını zenginleştirmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere İran'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in İran'a ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu korumasında kararlılıkla destek vermeye devam edeceğini belirten Li, İran'ın içişlerine müdahale eden her türlü dış güce şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

Li, iki tarafın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planını hayata geçirmesi, Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemesi, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ile eğitim, kültür, turizm ve düşünce kuruluşları gibi alanlarda kültürel ve halklar arası etkileşimi güçlendirmesi, ayrıca Çin-İran işbirliğinde yeni başarıların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Muhbir ise Çin'in İran'ın kapsamlı stratejik ortağı olduğunu ve iki ülkenin kadim dostluk geçmişine sahip olduğunu ifade etti.

İran'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı destek nedeniyle Çin'e minnettar olduklarını belirten Muhbir, İran-Çin ilişkilerini derinleştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Muhbir, Kuşak ve Yol işbirliğinde Çin'le beraber çalışmaya, çeşitli alanlarda bağlanabilirliği ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflı platformlarda karşılıklı koordinasyonu derinleştirmeye ve İran-Çin ilişkilerinin sürekli ve derinlemesine gelişmesi için çaba göstermeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.