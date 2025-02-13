AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

CHP ve DP Liderleri Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

CHP ve DP Liderleri Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek 17 Kasım 2024'teki kongrede yeniden seçilmesini kutladı. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon yapıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, Demokrat Partinin 17 Kasım 2024'teki 15. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Özel, partilerine, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştirildiğini" öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz ama sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona, bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Partinin yetkili kurullarıyla yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı'nı bilgilendirme fırsatını yakaladım. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasında karşılıklı irademizi teyit etmiş olduk."

DP Genel Başkanı Uysal ise ziyareti sebebiyle Özgür Özel'e teşekkür ederek, Türkiye'nin gündemine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

CHP'nin, bugüne kadar birçok konuda işbirliği yaptıkları ve omuz omuza verdikleri bir parti olduğunu dile getiren Uysal, günümüzde muhalefet siyasetinin abluka altında olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
img

Türk futbolunu karıştıran penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi

Günün kahramanı Diyarbakır'dan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.