CHP Sözcüsü Yücel: Yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacağız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Milli Mücadele'nin en zor günlerine denk gelmesine rağmen, cepheden çıkıp Maarif Kongresini toplayan ruhun devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün yeniden toplanan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu. CHP'li Yücel, bütçe görüşmelerinin her zaman hararetli geçtiğini, tartışmaların yaşadığını belirterek, "Milli Mücadele'nin en zor günlerine denk gelmesine rağmen, cepheden çıkıp Maarif Kongresini toplayan ruhun devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacağız. Bu konuyu tüm Türkiye'de dile getirmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca binlerce çalışan yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı ama zam haberleri gelmeye devam ediyor. Zamlardan, önce sağlık alanı nasibini aldı. İlaç fiyatları yüzde 25 arttı. Zamlar baş ağrıtıyor. Yeni yılın hemen ertesinde de pek çok temel ihtiyaç maddesine yapılacak zamlar da sürpriz olmayacak. Günden güne derinleşen ekonomik krizin çocuk yoksulluğuna etkisi de tartışmasız. Türkiye, maalesef çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ikinci ülke. Ülkemizde her 100 çocuktan 22'si yoksul. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın açıklamış olduğu rapora göre; Türkiye'de her beş çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir kez öğün atlıyor ve yemek yiyemiyor" dedi.

126 İL VE İLÇE İÇİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

CHP tarafından, 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden 126 il ve ilçe için belediye başkan adayları açıklandı. Açıklanan il, ilçe ve belde adayları şöyle:

"Adana Feke: Mehmet Ali Kızıloluk, Adana İmamoğlu: Kasım Karaköse, Adıyaman Besni Şambayat: Nejdet Arıcı, Adıyaman Besni: Vakkas Açar, Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı: Mahmut Alan, Adıyaman Gölbaşı Harmanlı: Ahmet Değirmenci, Adıyaman Gölbaşı: İskender Yıldırım, Adıyaman Merkez Yaylakonak: Abuzer Aydın, Adıyaman Tut: Muttalip Gültekin, Afyonkarahisar Bolvadin Özburun: Fethi Kızılaslan, Aksaray Eskil Eşmekaya: Veli Bakıcı, Aksaray Gülağaç Demirci: Arif Ar, Aksaray Sarıyahşi: Mustafa Doğangüzel, Amasya Gümüşhacıköy: Zehra Özyol, Amasya Merkez: Turgay Sevindi, Ankara Elmadağ: Adem Barış Aşkın, Ankara Güdül: Mehmet Doğanay, Ankara Yenimahalle: Fethi Yaşar, Ardahan Çıldır: Nurettin Aygün, Ardahan Damal: Murat Dalanbay, Ardahan Göle Köprülü: Yüksel Bozkurt, Ardahan Merkez: Faruk Demir, Aydın Bozdoğan: Mustafa Galip Özel, Aydın Çine: Mehmet Kıvrak, Aydın Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya, Balıkesir Balya: Orhan Gaga, Balıkesir Bigadiç: Zafer Göksel, Balıkesir Gönen: İbrahim Palaz, Balıkesir Kepsut: Oğuz Arslan, Balıkesir Marmara: Aydın Dinçer, Bartın Amasra: Recai Çakır, Bartın Merkez Kozcağız: Erol Güneş, Bartın Merkez: Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Ulus: Abdipaşa Mehmet Şahin, Burdur Bucak Kızılkaya: Şeref Coşar, Çanakkale Gelibolu Kavakköy: Necati Kopça, Çanakkale Gelibolu: Münir Mustafa Özacar, Çanakkale Merkez: Muharrem Erkek, Denizli Bekilli: Önder Demir, Denizli Çal: Ahmet Hakan, Denizli Sarayköy: Mehmet Salih Konya, Denizli Serinhisar: Osman Kılıç, Düzce Gölyaka: Necmi Gürgen, Edirne Enez: Özkan Günenç, Edirne İpsala: Yenikarpuzlu Ahmet Köprü, Edirne Meriç Subaşı: Ersöz Zümbül, Eskişehir Çifteler: Zehra Konakçı, Eskişehir Sivrihisar: Habil Dökmeci, Giresun Espiye: Erol Karadere, Giresun Tirebolu: Burhan Takır, Gümüşhane Kürtün: Burha Bilgin, Hatay Erzin: Ökkeş Elmasoğlu, Isparta Keçiborlu: Mehmet Yıldız, Isparta Merkez Savköy: Ayşenur Tozur, Isparta Sütçüler: Zeynep Kesiktaş, Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar: Mustafa Kemal Özdemir, Isparta Şarkikaraağaç: Kamil Kapcı, Isparta Yalvaç Hüyüklü: Ali Durak, İstanbul Fatih: Mahir Polat, İstanbul Pendik: Süleyman Tarık Balyalı, Karabük Ovacık: Mustafa Orhan, Karaman Ayrancı: Mehmet Nuri Özkan, Karaman Ermenek: Güneyyurt İsa Öner, Kars Kağızman: Sergül Keskin, Kastamonu Cide: Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Şenpazar: Hatice Aydoğan, Kastamonu Tosya: Tuğçe Kefeli, Kırıkkale Keskin: Mehmet Çolakoğlu, Kırşehir Boztepe: Hüseyin Takan, Kırşehir Kaman: Erhan Talu, Kırşehir Merkez: Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Mucur: Meryem Fıkırkoca, Kocaeli Darıca: Saide Arslan Çalışkan, Kocaeli Karamürsel: Ahmet Çalık, Kocaeli Kartepe: Nilay Merttürk, Konya Beyşehir: Rıdvan Şenyurt, Konya Büyükşehir: İsmail Sonkaya, Konya Doğanhisar: Engin Kütükcü, Konya Hadim: Mürsel Ayrancı, Konya Karapınar: Gönül Karabacak, Konya Karatay: Mustafa Üstündağ, Konya Meram: Bahar Altay Çaçık, Konya Seydişehir: Hasan Ustaoğlu, Konya Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa, Kütahya Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar, Kütahya Merkez: Eyüp Kahveci, Kütahya Tavşanlı Tunçbilek: Ahmet Albay, Manisa Akhisar: Besim Dutlulu, Manisa Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir: Ferdi Zeyrek, Manisa Gölmarmara: Cem Aykan, Manisa Gördes: İbrahim Büke, Manisa Kula: Hikmet Dönmez, Manisa Saruhanlı: Zeki Bilgin, Manisa Soma: Sercan Okur, Manisa Şehzadeler: Gülşah Durbay, Manisa Turgutlu: Çetin Akın, Muğla Kavaklıdere: Saffet Karabıyık, Niğde Çamardı: Mustafa Emiroğlu, Niğde Çiftlik Divarlı: Sezai Avcı, Niğde Merkez Gümüşler: Cemil Ertamah, Niğde Merkez Kiledere: Yunus Karakaya, Niğde Merkez Yeşilgölcük: Çağlar Yüksel, Ordu Aybastı: Tevfik Güney, Ordu İkizce: Hasan Çalık, Ordu Ulubey: Bülent Aksoy, Ordu Ünye: Cumhur Öztürk, Sakarya Arifiye: Zeki Özgür, Sakarya Hendek: Nihat Bayraktar, Samsun Alaçam: Zergün Demirci, Samsun Bafra: Özgür Önder, Samsun Büyükşehir: Cevat Öncü, Samsun Ladik: Özgür Ay, Samsun Vezirköprü: Cemal Türkoğlu, Sinop Ayancık: Hayrettin Kaya, Trabzon Ortahisar: Ahmet Kaya, Uşak Eşme: Yılmaz Tozan, Uşak Karahallı: Ramazan Karakaya, Yalova Altınova Kaytazdere: Doğan Çitil, Yalova Çınarcık: Avni Kurt, Yozgat Sorgun: Bahadın Meral Çıtak, Zonguldak Alaplı Gümeli: Erdoğan Şen, Zonguldak Çaycuma Karapınar: Hakan Toprak, Zonguldak Devrek: Çetin Bozkurt, Zonguldak Gökçebey: Vedat Öztürk, Zonguldak Kilimli: Erol Sarıal."