Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

CHP'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısında, erken seçim gündemi ile birlikte cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim uygulaması ele alındı. Ön seçim için karar resmen alınırken; toplantıda aday olma kriterleri, adayın son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olması olarak açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde aday olma kriterleri son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olması olarak belirlendi.

Chp Parti Meclisi, Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

ÖN SEÇİM KARARI ALINDI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı. Yapılan tartışmalarının sonucunda ön seçim kararı alındı.

ADAYLIK KTİTERLERİ RESMEN DUYURULDU

Bu kapsamda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

PM ÜYELERİNİN OYLARINA SUNULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda, yönerge PM üyelerince oylamaya sunulmazken, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Ön seçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gideceklerini duyurmuş; Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle başlıyoruz" demişti. Özel'in açıklamaları CHP içerisinde tartışmalara neden olmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi için erken olduğunu belirterek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

CHP'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
img

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
img

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.