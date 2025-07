CHP'nin Gamze Taşcıer'den Toplu Sözleşme ve Gayrimenkul Sertifikası Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Toplu sözleşme görüşmelerine ağustos ayının ilk günü başlanır. Yani yoruma kapalı bir hükümdür. Bu hüküm; bakandan sendikalara, işverenden kamuya kadar herkesi bağlar. Bu hükme aykırı biçimde toplantı tarihi belirlemek doğrudan yasayı çiğnemektir. Bakanlık kendi eliyle deyim yerindeyse korsan bir süreç başlatmıştır" dedi.

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, toplu sözleşme görüşmelerinden önce sendikaların üyeleriyle bir araya gelerek görüş ve talep belirlemesinin demokratik ve katılımcı sendikal faaliyetin en temel unsurlarından olduğunu belirtti. Taşçıer, bu toplantıların takviminin aylar öncesinden planlandığını vurgulayarak, "Ancak görüşme tarihinin keyfi biçimde öne çekilmesiyle sendikaların bu meşru faaliyeti sekteye uğratılmış ve hem anayasanın güvence altına aldığı toplu pazarlık hakkını, hem de sendikal örgütlenme özgürlüğünü ihmal etmiştir. Bu uygulama açıkça anayasa dışı bir fiili durum yaratmakta, emekçilerin sesi daha toplanmadan bastırılmak istenmektedir. Buradan açıkça söylüyoruz; aileleriyle birlikte en az 18 milyonu yakından ilgilendiren bu süreç Bakan Bey'in kişisel takvimine uyduruluyorsa kamu emekçisinin hakkını kime karşı, nasıl savunacağı sorusu ortadadır. Oysa 4688 sayılı kanunun 31'inci maddesi çok açıktır. Toplu sözleşme görüşmelerine ağustos ayının ilk günü başlanır. Yani yoruma kapalı bir hükümdür. Bu hüküm bakandan sendikalara, işverenden kamuya kadar herkesi bağlar. Bu hükme aykırı biçimde toplantı tarihi belirlemek doğrudan yasayı çiğnemektir. Bakanlık kendi eliyle deyim yerindeyse korsan bir süreç başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMENKUL SERTİFİKASI, RANTSAL DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLİYOR'

Taşçıer, geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı gayrimenkul sertifikası yatırım modeliyle ilgili de "Gayrimenkul sertifikası modeli öncelikle kentsel dönüşümü değil rantsal dönüşümü hedefleyen bir anlayışın somut örneğidir. AKP iktidarı gayrimenkul sertifikası modeliyle milyonları yoksulluğa ve yokluğa mahkum eden gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Gayrimenkul sertifikası yatırım modelinde her bir sertifikanın değeri 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Buna göre de 62 metrekarelik 1+1 daire için toplam 631 bin 516, 88 metrekarelik 2+1 için de 863 bin sertifika gerekli. Bakanlık sitesinden edinilen bilgiye göre İstanbul'daki 1+1 daire için yaklaşık 4,7 milyon, 2+1 daire için de 6,5 milyon değerinde sertifika biriktirilmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün açlık sınırının 26 bin, yoksulluk sınırının 85 bin, en düşük memur emekli maaşının 50 bin 503 lira ve asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu bir ortamda 1+1 daireler için 4 yıl boyunca her ay 13 bin 157 sertifika yani 99 bin 861 lira ödeme yapılması gerekiyor. Yine 2+1 daireler için de her ay 136 bin 506 lira ödenmesi gerekiyor. Bu durumda 1+1 daireler için gayrimenkul sertifika adedine ulaşmak için ödenmesi gereken aylık asgari tutar en düşük emekli aylığının 6, asgari ücretin 4,5, en düşük memur maaşının 2 katı. 2+1 88 metrekare dairenin asgari aylık ödemesi ise emekli aylığının 8, asgari ücretlinin 6, en düşük memur maaşının ise 3 katı. Aylık gelirinin tamamını hiçbir harcama yapmadan biriktiren emekli ayda 2 bin 224, asgari ücretli ise sadece 2 bin 912 sertifika olabilir" diye konuştu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,