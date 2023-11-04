CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura...
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CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika