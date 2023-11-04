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CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura...

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Politika Haberleri

CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682 delege, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyu ile salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Haberler

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