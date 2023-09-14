CHP Milletvekili Utku Çakırözer, toplu taşıma için kanun teklifi verdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Dün yapılan zamlarla benzinin litresi 40 lirayı aştı. 40 lirayı aşan benzin demek, toplu taşıma ücretlerinde artış demek. İşte bunun önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdik. Toplu taşımada kullanılan akaryakıttan KDV ve Ötv'nin alınmamasını istiyoruz. Ayrıca 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızı, engellilerimizi, belediyelerimiz ücretsiz taşıyor. İşte bu vatandaşlarımız için özel halk otobüslerine iktidar gelir desteği veriyor. Aynısını belediye iştiraklerinin otobüslerine, tramvaylarına da sağlanması gerekiyor. Bunun için de bir kanun teklifi veriyoruz. Bu kanun tekliflerine iktidar dahil tüm partilerin destek vermesini bekliyoruz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, motorin ve benzin fiyatlarına gelen zamların ardından toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması ve toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanan 65 yaş üstü yurttaşlar için belediyelere gelir desteğinin verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Çakırözer, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Seçimlerden bu yana zamların ardı arkası kesilmiyor. Dün yapılan zamlarla benzinin litresi 40 lirayı aştı. 40 lirayı aşan benzin demek, toplu taşıma ücretlerinde artış demek. Vatandaşın otobüs biletine zam demek. İşte bunun önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdik. Toplu taşımada kullanılan akaryakıttan KDV ve ÖTV'nin alınmamasını istiyoruz. Nasıl ki yatlardan ÖTV, KDV alınmıyorsa vatandaşı taşıyan otobüsten de ÖTV, KDV alınmasın istiyoruz. Ayrıca 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızı, engellilerimizi, belediyelerimiz ücretsiz taşıyor. İşte bu vatandaşlarımız için özel halk otobüslerine iktidar gelir desteği veriyor. Aynısını belediye iştiraklerinin otobüslerine, tramvaylarına da sağlanması gerekiyor. Bunun için de bir kanun teklifi veriyoruz. Bu kanun tekliflerinin Meclis açılır açılmaz çıkarılması önem taşıyor. Çünkü öğrenci, işçi, memur olsun her gün, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca yurttaşımız tramvay, otobüs kullanıyor. O yüzden onların ulaşım masraflarının ve mağduriyetlerinin daha da artmaması için mutlaka ama mutlaka toplu taşıma ücretlerinde, giderlerinde belediyelere destek olunması gerekiyor. Bu kanun tekliflerine iktidar dahil tüm partilerin destek vermesini bekliyoruz."