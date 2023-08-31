CHP Milletvekili Emeklilerin Haklarını İstedi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Salıcı, açlık sınırının 12 bin lirayı aştığını ve yoksulluk sınırının 40 bin liraya dayandığını belirterek, emeklilerin hakkının hemen teslim edilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Açlık sınırı 12 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. 7 bin 500 lira maaşla bir emekli nasıl geçinsin? Hükümete çağrı yapıyorum. Seçimin yaklaşmasını beklemeyin. Emeklilerin hakkını hemen, şimdi teslim edin. Azıcık samimi olun, seçim hesaplarıyla emekliye eziyet etmeyin" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Salıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kimsenin emeklileri oyalamaya hakkı yok. Açlık sınırı 12 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. Her ay daha kötüye gidiyor. 7 bin 500 lira maaşla bir emekli nasıl geçinsin? Yıllarca çalışıp çabalayan, ülkesine hayırlı evlat yetiştiren bu insanlara reva mı? Hükümete çağrı yapıyorum. Seçimin yaklaşmasını beklemeyin. Emeklilerin hakkını hemen, şimdi teslim edin. Geçtim tasarruf, insanlar çocuk okutuyor, torunlarıyla vakit geçirmek istiyor. Azıcık samimi olun, seçim hesaplarıyla emekliye eziyet etmeyin."