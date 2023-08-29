CHP Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de çiftçilerle buluştu

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Sarıoğlan Tatılı köyünde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Genç, "Türkiye bir tarım coğrafyasıydı ama ne yazık ki çiftçi toprağına küsüyor. İktidar seçimden önce çiftçiye 'dağı, taşı ekin' diyordu. Ama geldiğimiz noktada bırakın dağı, taşı çiftçimiz yıllardır ektiği arazisini bile ekemiyor. Mazot, gübre, elektrik masrafları, ürüne verilen düşük fiyat çiftçi tarlasından, toprağından uzaklaştırıyor. Bu tarım politikaları devam ettiği sürece çiftçimiz mağdur olmaya devam edecek. Bir an önce tarımsal desteklemelerde köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor" dedi.

CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç, Kayseri Sarıoğlan Tatılı köyünde çiftçi ve üreticilerle sohbet etti.

"KAHVEDE BİR BARDAK ÇAY 7 LİRA. BİR LİTRE SÜT 9 BUÇUK LİRA. NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

Bir süt üreticisi CHP'li Genç'e sorunlarını, "Buzağı destekleri yetersiz. Bakanlığın buzağı desteklerine ay şartı, desteklerde bizi mağdur ediyor. Şu an başka yapacak bir işimiz olmadığı için mecburen zarara bakmadan hayvancılığa devam ediyoruz. Kahvede bir bardak çay 7-8 lira. Bir litre süt 9 buçuk lira. Biz bu maliyetlerle nasıl üreteceğiz, nasıl geçineceğiz" sözleriyle anlattı.

"KÖYLÜ TOPRAKTAN UMUDUNU KESTİ"

Bir diğer üretici ise şöyle konuştu:

"Köyümüzün yaklaşık 25-30 bin dönüm arazisi var. Hepimiz çiftçiyiz, gençliğimizde bu arazilerden geçimimizi sağlıyorduk. Şu anda 20 tane traktör kaldı. Traktörü olmayan ekip biçmiyor. Bugün bir traktör almaya kalksanız malzemesiyle birlikte 2 milyon TL. Köylü topraktan umudunu kesti. Kiralamayla, icarla toprağını büyük arazi sahiplerine veriyor. Köyümüzde herkes emeğiyle geçinen insanlar. Köyümüzde herkesin maddi gücü dengeliydi. Şu an arada çok büyük bir uçurum var. Köyde devlet kapısına gidip de 'bana destek ol', 'yardım et' diyen olmazdı."

GENÇ: "İKTİDAR SEÇİMDEN ÖNCE ÇİFTÇİYE 'DAĞI, TAŞI EKİN' DİYORDU. BIRAKIN DAĞI, TAŞI ÇİFTÇİMİZ YILLARDIR EKTİĞİ ARAZİSİNİ BİLE EKEMİYOR"

Üreticileri dinleyen Genç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çiftçimiz üretse de kazanamıyor, üretmese de. Çiftçiyi, tarımı yeterince desteklemediğimiz sürece üretimden uzaklaşıyoruz. Türkiye bir tarım coğrafyasıydı ama ne yazık ki çiftçi toprağına küsüyor. İktidar seçimden önce çiftçiye 'dağı, taşı ekin' diyordu. Ama geldiğimiz noktada bırakın dağı, taşı çiftçimiz yıllardır ektiği arazisini bile ekemiyor. Mazot, gübre, elektrik masrafları, ürüne verilen düşük fiyat çiftçi tarlasından, toprağından uzaklaştırıyor. Pandemi döneminde tarımsal üretimin ülkeler için ne kadar hayati olduğunu hep birlikte gördük. Ama iktidara bu dahi ders olmadı. Bu tarım politikaları devam ettiği sürece çiftçimiz mağdur olmaya devam edecek. Bir an önce tarımsal desteklemelerde köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor."