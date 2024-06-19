CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapacakları görüşmenin gündemini açıkladı. Özel, görüşmede vergi adaleti ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeleri ele alacaklarını ifade etti. CHP lideri, bu konuların ülke ekonomisi ve adaleti için önemli olduğunu vurguladı.
CHP lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşecekleri konu hakkında bilgi verdi. Özel, vergide adalet konusunu ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi görüşmede gündeme getireceklerini belirtti.