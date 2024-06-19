CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşecekleri konu hakkında bilgi verdi. Özel, vergide adalet konusunu ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi görüşmede gündeme getireceklerini belirtti.