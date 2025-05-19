CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mayıs'ı Kutladı

CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mayıs'ı Kutladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden kutlayarak bu günün boyun eğmeyenlerin yürüyüşünün başlangıcı olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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