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CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücreti için rakam verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel "CHP tarafından da 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı asgari ücreti için de rakam veren Özel "30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2002 Aralık AK Parti döneminde dönenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin aldığı çeyrek altın sayısı yedi. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün yedi çeyrek altın alabilmek için 35 bin TL asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret üç çeyrek altın alıyor. Yedi çeyrek altın için 35 bin TL gerekiyor' dedi.

"30 BİN TL'NİN ALTINDA ÜCRETİ KABUL EDENLERLE GÖNÜL BAĞI KURMAYACAĞIZ"

Konuşmasının devamında ise asgari ücret beklentisini açıklayarak, 'Şimdi Türk-İş'e, Hak-İş'e ve DİSK'e; bundan sonraki süreçte, asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. CHP tarafından da 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez."

CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Asgari Ücret Özgür Özel Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (6)

dehide:

Mümkünse asgari ücret sabit kalsın. Ya da en fazla 20 bin. Enflasyon yükselmesin. Memur maaşı artırılsın ama lütfen o enflasyonu etkilemez

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Ahmet Çakır:

Yok yok 100bin olsun.Atın bakalım bol keseden.

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Hayri:

senin biryerde esamen okunuyormu kabul etsen ne yazar etmesen ne toplumda bir karşılığın var mı 1200 delegenin 650 oyu ile seçildin delege halkın genel talebini mi yansıtıyor delege sistemide bilinen birşey 500 600 dlege oyu bulmak için deha olmak gerekmiyor

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Necip sadi ökten:

sana ne bu ülkenin sorunlarından. SEn bahçeli ve erdoğanın yancısısın

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Arif İnanç:

Yarın sürçüli lisan eyledim dersiniz. Emekli için her hangi bir düşünceniz varmı acaba? Size temelde oy verenler belli bir yaş grubu. Hep boş konuşma. Başka bir şey yok. Vaad etmek, karşı olmak başka yapılması içi çalışma başka. Sayın Bakan ne derse o. Ama en son rakamı inşallah sayın Cumhurbaşkanı'miz verecek. Onlara kalsa 13 bine mahkum etmeye devam eder emekliyi. Tabi alt tarafı %20 en fazla olur. Reis'im desteğiyle. Vermez ekonomi ekibi. Vatandaş için hiç bir şey yapamayan bir ekip.Yazık

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