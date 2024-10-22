CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı asgari ücreti için de rakam veren Özel "30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2002 Aralık AK Parti döneminde dönenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin aldığı çeyrek altın sayısı yedi. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün yedi çeyrek altın alabilmek için 35 bin TL asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret üç çeyrek altın alıyor. Yedi çeyrek altın için 35 bin TL gerekiyor' dedi.

"30 BİN TL'NİN ALTINDA ÜCRETİ KABUL EDENLERLE GÖNÜL BAĞI KURMAYACAĞIZ"

Konuşmasının devamında ise asgari ücret beklentisini açıklayarak, 'Şimdi Türk-İş'e, Hak-İş'e ve DİSK'e; bundan sonraki süreçte, asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. CHP tarafından da 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez."