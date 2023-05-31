CHP'li Tezcan: Partide bir değişim olacaksa Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

Tezcan, seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı makamında bir değişim olup olmayacağıyla ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, toplumun önemli bir kesimi ile buluşmasını, helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere ulaşabilmesini sağlamış bir liderdir. 2019 Yerel Seçimleri'nde, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız o değişim ve dönüşümün ürünüdür. Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.