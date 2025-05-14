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CHP'li Suiçmez: Yaş Çay Alım Fiyatı Revize Edilmeli

CHP'li Suiçmez: Yaş Çay Alım Fiyatı Revize Edilmeli
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatının en az 36 lira olması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin protesto haklarına yönelik hukuka aykırı gözaltılara da tepki gösterdi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Vakit geçirilmeden yaş çay alım fiyatı revize edilmeli ve bu fiyat en az 36 lira olarak açıklanmalı." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylara değindi.

Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak protesto gerçekleştirdiğini ancak hukuka aykırı olarak gözaltına alındığını belirten Suiçmez, gözaltına alınan öğrencilerden 82'sinin serbest bırakıldığını, 15'inin ise adliyeye sevk edildiğini dile getirdi. Suiçmez, "Öğrencilerin protesto hakkı anayasal haktır. Onlara karşı kuvvet kullanılması kabul edilemez. Gözaltına alınmaları kabul edilmez. Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyoruz: Derhal öğrencileri serbest bırakın." diye konuştu.

2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak açıklandığını hatırlatan Suiçmez, bu fiyata tepki gösterdi. Yaş çay alım fiyatının en az 36 lira olması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Bu sene çay üreticisi yine hayal kırıklığına uğradı. İktidarın çay üreticisine reva gördüğü fiyat 25,44 lira olmuştur. Bu 'çay ekmeyin' demektir. Bu açıklanan fiyat, artan mazot, işçilik fiyatı enflasyon oranları dikkate alındığında harcamalarını, giderlerini bile karşılayamayacak seviyededir. İktidar, çay üreticisinin emeğini görmemeye devam etmektedir. Bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden yaş çay alım fiyatı revize edilmeli ve bu fiyat en az 36 lira olarak açıklanmalı."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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