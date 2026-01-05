CHP'li Sarıgül asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması, memurlara refah payı artışı yapılması, kamudaki tüm meslek gruplarına 3600 ek göstergenin verilmesi lazım." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026'nın insanlığa demokrasi, adalet, huzur, refah, bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Vatandaşların 2026'ya "karamsar ve umutsuz başladığını" savunan Sarıgül, 2025 yılının ise "geçimsiz, güvensiz ve adalet konusunda zayıf" olduğunu öne sürdü.

Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılında geçim sıkıntısı bütün yurttaşlarımızı bunalttı. Özellikle yoksulluk, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve enflasyon milletimizin canını sıktı. Emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin maaşları çok ama çok düşük kaldı. Türkiye borçlular ülkesi haline geldi. Geride bıraktığımız 2025 yılı, Türkiye açısından çok kayıp bir yıl, sorunların da çok ama çok ağırlaştığı bir yıl oldu."

Esnafın devlete olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması, memurlara refah payı artışı yapılması, kamudaki tüm meslek gruplarına 3600 ek göstergenin verilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Sarıgül, belediye işçilerine, kamudaki taşeron işçilere ve uzman çavuşlara kadro verilmesi, emniyet mensuplarının çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesi, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.