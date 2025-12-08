CHP'li Sarıgül, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu bütçe ne pahalılık ne işsizlik ne de yoksulluk meselesini çözebilir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin bütçe görüşmelerini önemsiz hale getirdiğini ileri sürdü.

Bütçede emeklilerin, emekçilerin ve esnafların sorunlarını çözmeye ayrılmış bir kaynak olmadığını iddia eden Sarıgül, "Demek ki bu bütçe emeklinin, çiftçinin, esnafın bütçesi değil, yoksulun sofrasından vergi alan adaletsiz bir bütçedir. Bu bütçe ne pahalılık ne işsizlik ne de yoksulluk meselesini çözebilir. Türkiye'nin geniş halk kitlelerinin meselelerini çözecek bir bütçe değildir." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, AK Parti iktidarının 24. bütçesinin görüşüldüğünü anımsatarak, "Aynı zamanda AK Parti'nin son bütçesidir. Bu bütçe CHP'nin son bütçesidir ama CHP'nin muhalefetteki son bütçesidir. Bir sonraki bütçeyi iktidar olarak inşallah CHP olarak biz hazırlayacağız." diye konuştu.