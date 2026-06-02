CHP'li Sarıbal'dan partisinde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin 'Bu bizim iç meselemizdir, biz kendimiz çözmek durumundayız' dedi. Ayrıca TMO'nun buğday fiyatını eleştirerek çiftçiye ceza verildiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partisinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Bu bizim iç meselemizdir, temel meselemizdir. Bizim iç meselemizi de biz kendimiz elbette çözmek durumundayız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün buğday alım satım fiyatını açıkladığını anımsattı.

Türkiye'deki buğday ekim alanının azaldığını dile getiren Sarıbal, buğday fiyatının mazot, tohum, gübre, işçilik, mekanizasyon maliyetine göre belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Sarıbal, "Aslında bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı açıklama, buğdaya zam değil çiftçiye ceza." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP'li 111 milletvekilinin olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu çağrıda yoktunuz, kurultay tartışmalarına ne diyorsunuz? Partinizin Grup Toplantısı'na katılacak mısınız?" soruları üzerine Sarıbal, şunları kaydetti:

"Evet, partiyle ilgili sorunlarımız vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün sorunlarını kendisi aşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu erdeme, bu tarihsel birikime sahiptir. Herkes bizim arkadaşımız. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bizim partilimiz, üyelerimiz. Bu bizim iç meselemizdir, temel meselemizdir. Bizim iç meselemizi de biz kendimiz çözmek durumundayız. Biz çözmezsek, çözülmemesi için başta basın yayın organları olmak üzere bütün yapılar devrede olacaktır."

Sarıbal, partisinin birlik ve dayanışma içinde bir araya gelerek bu sarmaldan çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
