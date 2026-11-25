CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna ilişkin, "Bu, hassas bir konu. Bu anlamda herkesin hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor." dedi.

Sarı, Meclis'teki basın toplantısında, Ak Parti'nin iktidara gelirken yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele etme sözü verdiğini ancak bu konuda başarısız olduğunu savundu.

Ak Parti'nin "sınıfta kaldığını" ileri süren Sarı, "Acilen sandığın gelerek bu derslerdeki puanlarının karnelerini koltuğunun altına alarak evlerine dönme zamanı geldi." diye konuştu.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasına değinen Sarı, elinde bilgi, belge bulunanların bunu kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Sarı, konu hakkında iktidara çağrıda bulunarak, "O 241 kişilik listeyi açıklamadığınız sürece bu Meclis çatısı altında sizinle ilişki olan kim varsa itham altında kalıyor." ifadesini kullandı.

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik iddiaları da değerlendiren Sarı, bugüne kadar HGS kaynaklı icra takibine konu edilen toplam dosya sayısı, etkilenen tekil vatandaş sayısı ve icraya konu toplam alacak miktarının açıklanmasını istedi. Sarı, "Buradan çağrıda bulunuyorum, bir yasal düzenleme yapılmak zorunda. Madem bu rakamlar belli, itiraza, vatandaşın kendi mücadelesine ortam vermeden tespit edilen rakamlar vatandaşların hesaplarına iade edilsin. Bu rakamlar da bu işin, şebekenin mimarı olan o hukuk bürolarından, o hukuk bürolarıyla işbirliği yapan özelleştirdiğiniz o şirketlerden tahsil edilsin." açıklamalarında bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun yapısı hakkındaki soru üzerine, AK Parti Grubunun sandalye sayısı nedeniyle komisyonun karar alma süreçlerinde belirleyici konumda olduğunu belirtti.

Sarı, komisyonun çoğulcu demokrasi anlayışıyla çalışmasının önemine işaret ederek, "Bu, hassas bir konu. Bu anlamda herkesin hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor. 'Biz ne dersek o olur, bizim kararımız doğrudur, çoğunluğun kararıdır, biz de çoğunluğuz, ne istiyorsak o olmalıdır' gibi bir anlayışla bu süreç yönetilmeye devam ederse ne yazık ki arzu edilen sonuçlarla, toplumsal mutabakatlarla karşı karşıya kalamayız." diye konuştu.

Komisyonda kendilerine düşen 1 üyeyi belirlediklerini de aktaran Sarı, bu ismin pazartesi bildirileceğini açıkladı.

Kaynak: AA