CHP'li Pala, 2024'ün Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nı değerlendirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024"ü değerlendirdi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması için her yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının henüz yayımlanmadığını ifade etti.

GSS prim borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2026'dan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağını belirten Pala, "Tekrar bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanması lazım. Bu kararın ne zaman yayımlanacağı özellikle prim borcu olup bu soğuk kış günlerinde hastalanıp, hastaneye gitmek zorunda kalanlar açısından bir beklentiye dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024"ü çok geç yayımladığını savunan Pala, yıllığa ilişkin şunları kaydetti:

"Maalesef halen Türkiye'de doğumda beklenen yaşam ümidi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinin çok gerisinde. Türkiye'de ortalama ömür yaklaşık 78 yıl olarak açıklanmış. Bu bizim en yakın takip ettiğimiz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ülkeleri ortalamasından 1 yıl daha kısa. Ülkemizde hem kadınlar hem erkekler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesindeki yaşayan insanlara göre daha kısa bir ömre sahip. Bunun nedenlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından açık olarak ortaya konması gerekir. Türkiye'de hem bebek hem çocuk ölüm hızındaki performans maalesef hiç iyi değil. Türkiye hem bebek hem çocuk ölüm hızında çok yüksek ortalamaya sahip. Neredeyse 3 katı. Bir türlü azalma gerçekleşmiyor. Neden bebeklerin, çocukların ölümleri engellenemiyor?"