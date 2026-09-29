CHP'li Öztrak, siyasetin finansmanı düzenlemesini Meclis gündemine taşıyacak

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Meclisin gündemindeki ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi de siyasi etik ve siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme olacaktır." dedi.

Öztrak, parlamento muhabirleriyle Meclis'te bir araya geldi. Programa, CHP Grup başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Serkan Sarı ile Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da katıldı.

TBMM'nin yeni yasama yılının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük finansal skandallardan biriyle başlayacağını savunan Öztrak, "vurguncu/rantcı, bürokrat, siyasetçi üçgeninin neden olduğu tablonun ortaya çıktığını" söyledi.

Meclis'in açıldığı ilk gün konuyla ilgili araştırma komisyonu kurma önerisinin gündeme gelmesi gerektiğini belirten Öztrak, bunun, meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından biri olduğuna dikkati çekti.

Piyasanın oyuncuları için hiç vakit geçirmeden güven ortamı sağlanmasının önemini vurgulayan Öztrak, "Bu işte lafla peynir gemisi yürümez." ifadesini kullandı.

Doğrudan yatırımlarla, portföy yatırımlarıyla ilgili sorunlara da değinen Öztrak, finans piyasalarına duyulan güvenin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Yeni yasama yılına iç içe geçmiş krizlerle girildiğini öne süren Öztrak, "iktidarın hukuku araçsallaştırarak millet iradesinin belirlediği seçilmişlerin iş yapmalarını engelleme yoluna gittiğini" iddia etti.

Daha önce dile getirdikleri "arınma" konusuna değinen Öztrak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık vergi gelirini harcayan, milletin parasını harcayan her yönetim kademesi bunun hesabını vermelidir. Bu nedenle Meclisin gündeminde ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi de siyasi etik ve siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme olacaktır. Bu, artık bir beka sorunu haline gelmiştir bu ülkede. Herkes hesap verecek. Hiç kimse harcadığı kuruşun hesabını vermeme gibi bir dokunulmazlığa sahip olamaz. Bu para bizim değil. Bu para bize yetki veren milletin parasıdır. Yolsuzlukları mutlaka önlemeliyiz, bunun hesabını da mutlaka vermemiz lazım."

Bölgede ve dünyada devam eden savaş ve çatışmaların emtia fiyatları ile ekonomiye etkilerine de işaret eden Öztrak, emtiaların küresel piyasalara kesintisiz temin edilmesi konusunda boğazların kontrolü nedeniyle Türkiye'ye ciddi görevler düştüğünü anımsattı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın, vekalet güçlerinin devreye girmesiyle çevre ülkelere de yayıldığını aktaran Öztrak, "Mekke Anlaşması'nın bir an önce Meclisin gündemine gelmesi lazım. Burada ne var ne yok enine boyuna konuşmamız lazım. Gerekirse bunun gizli bir oturumda yapılmasını da biz kabul edeceğiz ama mutlaka Mekke Anlaşması'nın ne ifade ettiğini bu Meclis'te konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yoğun bir Meclis gündeminin kendilerini beklediğini belirterek, ülkenin kurucu partisi olarak üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmek için kararlı olduklarını bildirdi.

"Ne olacağını yakından izleyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ise fon soruşturmalarına ilişkin "kurumsal çöküş nedeniyle ciddi bir kriz yaşandığını" kaydetti.

Türeli, "Hem bürokraside hem aynı zamanda da arkada siyasi otoritenin de bilerek, bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almayarak belli bir noktaya getirilmesi ve ondan sonra da bu kriz ortamının doğmasıyla sonuçlandı. Şimdi bundan sonra ne olacağını yakından izleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kesin hesapların, bütçe görüşmeleri sırasında bütçenin gölgesinde kaldığını dile getiren Türeli, kesin hesaplar için ayrı bir komisyon kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da "fon soruşturmalarının silsile yoluyla ilerleyen bir kaosu, çökmüşlüğü ve çürümüşlüğü gösterdiğini" öne sürerek, bu konuda iktidarı eleştirdi.

CHP Karabük Milletvekili Akay ise bütçe döneminde yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin üzerine ayrıca gideceklerini, fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri ilgili komisyonlarda takip edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA