CHP'li Ocaklı: 2025 Yaş Çay Alım Fiyatı 35 TL Olmalı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının 35 TL olması gerektiğini söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidar tarafından yeni bir kanun teklifinin hazırlandığını ve bunun çay üreticisini memnun etmeyecek bir kanun teklifi olduğunu öne sürdü.

ÇAYKUR'un 1500 geçici işçi alacağını dile getiren Ocaklı, daha önce Noter huzurunda kura yoluyla yapılan işçi alımlarının mülakat yoluyla olacağını ileri sürdü. Ocaklı, bu alımların kura yoluyla yapılması çağrısında bulundu.

Rize'de pazar günü gerçekleştirdikleri Tarım- Çay Çalıştayı'ndan çıkan sonuçları paylaşan Ocaklı, bir kanun teklifine ihtiyaç olduğunu ve 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 TL olması gerektiğini söyledi.

CHP Rize Milletvekili Ocaklı, 2023 öncesinde işlenmiş suçlar kapsamında bir af getirileceğinin Meclis kulislerinde konuşulduğunu belirterek, "Sakın ola ki belli kişileri kapsayıp da, hala tutuklu bulunan öğrencilerimizi, belediye başkanlarımızı bu kapsamın dışında tutulacak bir düzenlemeyle Meclis'e gelmeyin, Türkiye'yi ayağa kaldırırız." diye konuştu.

Öte yandan Ocaklı, "2-3 ay içinde Türkiye bir seçim takvimine hazır olsun. Kazanan Türkiye olacak. Kazanan biz olacağız. Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı adayımız olacak." ifadelerini kullandı.