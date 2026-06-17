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CHP'li Kaya: "Esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın"

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın krediye erişim sorununa dikkat çekerek, borç faizlerinin silinmesi ve e-haciz uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını savundu.

Esnafın kirasını, elektrik giderini, primlerini, vergilerini ödeyecek durumda olmadığını ileri süren Kaya, basit usulde kalması gereken birçok küçük esnafın gerçek usule geçirilerek, esnafa yeni mali yükler getirildiğini iddia etti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Esnafımızın borçları faiziyle birlikte kat kat büyüyor. Hesaplarına bloke konuyor, krediye erişemiyor, işlerini çeviremiyorlar. Bugün birçok esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Seçim zamanını beklemeyin, esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın. SGK ve vergi borçlarının faizlerini silin, borçlarını taksitlendirin, e-haciz uygulamalarına son verin, küçük esnafımıza sahip çıkın."

Kaynak: AA / İsa Toprak
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