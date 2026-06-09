CHP'li Kaya, esnafın SGK ve vergi borçlarının faizlerinin silinmesini istedi
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, küçük esnafın zincir marketlerle rekabet edemediğini belirterek, SGK ve vergi borçlarının faizlerinin silinmesi, taksitlendirilmesi ve krediye erişim engellerinin kaldırılması için iktidara çağrıda bulundu.
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın. SGK ve vergi borçlarının faizlerini silin, borçlarını taksitlendirin." dedi.
Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, küçük esnafın zincir marketlerle rekabet edemediğini söyledi.
Esnafın kirasını, elektrik faturasını, primlerini ve vergisini ödeyebilecek durumda olmadığını savunan Kaya, şunları kaydetti:
"Esnafımız borçlarını ödeyemiyor. Borçlar faizleriyle kat kat büyüyor. Hesaplarına bloke konuluyor. Krediye erişemiyor, işini çeviremiyor. Bugün birçok esnafımız kepenk kapatma eşiğindedir. İktidara çağrıda bulunuyorum, seçim zamanını beklemeyin. Esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın. SGK ve vergi borçlarının faizlerini silin, borçlarını taksitlendirin. e-Haciz uygulamasına son verin."