CHP'li Gürsel Erol mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilen Gürsel Erol, mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Elazığ Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Milletvekili Erol, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Siyasi hayatında önemli bir anı yaşadığını belirten Erol, "28. Dönem'de Elazığ'ı temsilen milletvekili seçimlerinin mazbatasını alıyorum. Bugün yine farkındalık oluşturarak mazbatamızı almaya tek geldim. Çünkü bu mazbatayı bana veren halk ile paylaşacağım. Öğleden sonra mazbatamızı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Gazi Caddesi'nde bulunan halkımızla bize duydukları güvenden dolayı paylaşacağım. Bize verilen mazbataya layık olacağımı ifade edeceğim. Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Bu mazbata bizim için son derece anlamlı. Hayatımızın en onurlu anlarından birisini yaşadık. Bu onuru yaşatan Elazığ halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ için mücadelemiz devam edecek. İnşallah ülkemizi ve Elazığ'ı daha iyi yerlere getirmenin mücadelesi içerisinde bu görevi layıkıyla yapacağız. Bize destek veren, vermeyen bütün hemşehrilerimize layık olmanın mücadelesini vereceğiz" dedi. - ELAZIĞ