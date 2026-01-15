Haberler

CHP'li Gürer, suyun yönetilmesinin iktidarın sorumluluğunda olduğunu söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, su sorununu öne çıkararak iktidarın sorumluluktan sıyrılmaya çalıştığını belirtti. Gürer, su kaynaklarının yönetiminin tamamen iktidara ait olduğunu vurguladı ve Ankara'daki altyapı eksikliklerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın Ankara'daki su sorununu öne çıkarıp "sorumluluktan sıyrılmaya" çalıştığını söyleyerek, "Ülkemizde suyun yönetilmesi tamamen siyasi iktidarın sorumluluğundadır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki su sorununa karşı iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ileri sürdü.

Ülkede su kaynaklarının geliştirilmesinin ve bu konudaki diğer faaliyetlerin DSİ'nin sorumluluğunda olduğunu belirten Gürer, "Su kısıtı yaşayan ülkemiz için yağış ortalamasının azalması, içme suyu kaynakları ve su seviyesinin hızla düşmesi, su rezervlerinin kritik noktaya gelmesi nedeniyle suyun daha etkin ve verimli kullanılması için tedbirlerin alınması tüm ülke genelinde zorunluluktur." açıklamasında bulundu.

Gürer, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) içme suyu ve altyapı sorunlarıyla ilgili yöneltilen eleştirilere ilişkin, "ABB 7 yıldır CHP'de. 7 yılda su boruları birden bire verimsiz hale gelmez, o anlamda su kayıpları 7 yılda oluşmaz. Altyapı eksikliğinde en az 20 yıllık bir ihmal söz konusudur." ifadesini kullandı.

Bu yılki yağış seviyesinin çok düştüğünü ve su sorunundan pek çok kişinin etkilendiğini belirten Gürer, şöyle konuştu:

"İktidar sorumluluktan sıyrılmak için Ankara'nın su sorununu öne çıkarıp, belediyeler üzerinden bir tartışma yaratıp, sanki 'iktidar ve belediye arasında bir ayrım varmış' gibi, sorunun esas sahibi olması gerekirken, belediyeler üzerinden siyasi algı yapmaya çalışıyor. Bunu 'görülen tehlikenin kendi üzerinden atılmasına yönelik strateji' olarak değerlendirmek lazım. Ülkemizde suyun yönetilmesi tamamen siyasi iktidarın sorumluluğundadır."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
