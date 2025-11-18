Haberler

CHP'li Gürer: Sera Üretimi İçin Demir Yolu Ağı Geliştirilmelidir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seracılık yapılan bölgelerden büyükşehirlere demir yolu ağlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki tarım ürünleri fiyatlarının artışına neden olan faktörlere dikkat çekti.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in tarım ürünleri üretici fiyat endeksini yıllık 45,4 olarak açıkladığını anımsatarak, bu oranın ürünler tek tek ele alındığında daha yüksek çıkacağını savundu.

"Sera üretimi yapılan bölgelerden büyükşehirlere demir yolu ağlarının geliştirilmesi gerektiğini" ifade eden Gürer, "Şu anda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri Antalya'nın böyle bir bağlantısının olmaması fiyatların artışında farklı bir etken. Üretim maliyetinin artması, rafa gelene kadar birden çok el değiştirmesi bu sorunların devamının olacağının da göstergesi." diye konuştu.

Tarım arazilerinin daraldığını ve çiftçi sayısının azaldığını öne süren Gürer, "Nakliyeye, mazota gelen her zammın yansıması, raftaki ürünü doğrudan etkiliyor. Böyle olunca da üretenin kazanamadığı tüketenin de fahiş fiyatla karşılaştığı bir süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
