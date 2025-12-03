Haberler

CHP'li Gürer hububat ve bakliyat verilerini değerlendirdi

CHP'li Gürer hububat ve bakliyat verilerini değerlendirdi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat ve bakliyat verilerine değinerek, Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde arz açığı yaşandığını ve kuru fasulye pilavın sofralardan eksilme ihtimalinin doğduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat ve bakliyat verilerini değerlendirirken, "Kuru fasulye pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hububat ve bakliyat verilerinin iç açıcı olmadığını savundu.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut üretiminin 2002 yılının gerisinde kaldığını belirten Gürer, tahıl üretimi ile bitkisel üretimde kayıplar olduğunu söyledi.

Bu durumun, gelecek yıl daha çok ithalata ve raftaki ürünün fiyatının artacağına işaret ettiğini dile getiren Gürer, "Et ve süt ürünleri, emekli, sabit ve dar gelirliler için erişilmesi güç bir boyuta ermiştir. Kuru fasulye pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı. Emekli, ona da hasret kalabilir. Tarım ve Orman Bakanı sürekli 'ihracatçıyız' dese de Bakanlık verilerine göre ülkemizde 21 üründe arz açığı bulunmaktadır. Hububat ve bakliyat ürünleri arz açığını kapatmak için gümrük vergileri düşürülmekte ve ithalat sağlanarak bu yolla rafta ürün olmasının yolu açılmaktadır." sözlerini sarf etti.

Kuru fasulye üreticisinin bu yıl kazanç sağlayamadığını savunan Gürer, hasat döneminde gittiği tarlalarda konuştuğu üreticilerin "geçen yılın altında fiyatla satış yapmak zorunda kaldığını" söylediğini aktardı.

CHP'li Gürer, "Ekim alanlarının daralması, çiftçinin özellikle bakliyatta üretimden uzaklaşması, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz açığı yaratıyor. Küresel iklim değişikliklerinde bir gerçeği görmemiz lazım. Kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız. Türkiye, kamucu bir yaklaşımla, kooperatifleri de devreye alarak yasal düzenlemeler getirip üreten bir ülke olmak zorunda." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
