CHP'li Gökhan Günaydın'dan TMO'nun Hububat Alım Fiyatlarına Eleştiri

CHP'li Gökhan Günaydın'dan TMO'nun Hububat Alım Fiyatlarına Eleştiri
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alım fiyatlarını değerlendirerek, makarnalık buğdayın özel ekolojik koşullarda yetiştirildiğini ve bu fiyatların Türkiye'nin makarna sektörünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira olarak açıkladığını anımsatarak, "Makarnalık buğday özel ekolojilerdir ve daha zor koşullarda yetiştirilir. Sen bunu böylesine beraber yapıyorsan Türkiye'nin en rekabetçi olduğu makarna sektörünün ihracatına da darbe vurmuş oluyorsun. Çünkü içeriden bu ham maddeyi üretmek yerine dışarıdan ithalatı kolaylaştırmış oluyorsun." ifadesini kullandı.

Günaydın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların, Kurban Bayramı'nı huzur, sağlık ve esenlik içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminin hemen ardından kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşülerek yasalaştığını hatırlatan Günaydın, düzenlemenin 8 maddesinin teklif metninden çıkarıldığını belirtti. Kanundan yararlanacak 19 bin hükümlü ve tutuklu olduğunu anlatan Günaydın, bundan yararlanamayanlar ile ailelerine sabır diledi.

TMO Genel Müdürlüğünün, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira olarak açıkladığını hatırlatan Günaydın, "Makarnalık buğday özel ekolojilerdir ve daha zor koşullarda yetiştirilir. Sen bunu böylesine beraber yapıyorsan Türkiye'nin en rekabetçi olduğu makarna sektörünün ihracatına da darbe vurmuş oluyorsun. Çünkü içeriden bu ham maddeyi üretmek yerine dışarıdan ithalatı kolaylaştırmış oluyorsun." sözlerini sarf etti.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili ile 5 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 22 kişinin tutuklandığını anımsatan Günaydın, bu durumu eleştirdi. Günaydın, tutuklananların farklı illerdeki cezaevlerine gönderilmesine de tepki gösterdi.

Gökhan Günaydın, bir gazetecinin, "İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grevler bayramdan önce sonuçlanır mı?" sorusuna, "İzmir Büyükşehir belediyemiz ve partimizin ilgili yöneticileri, bu sorunun bir an evvel ortadan kalkması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ben bu sorunun karşılıklı anlayışla ve daha da uzamadan çözülebileceğine inanıyorum. Bu bir iki gün kritik." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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