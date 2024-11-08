Üye Girişi
Haberler

CHP'li Erol'dan TOKİ Konutlarına Övgü

CHP'li Erol'dan TOKİ Konutlarına Övgü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çevre düzenlemeleri ve depreme dayanıklılığı ile dikkat çeken TOKİ konutlarını övdü. Erol, bu konutların 2023 depremini aşma konusunda önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u överek, "2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Bakan Kurum'a TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle övgüde bulundu. Erol, zaman geçtikçe Bakan Kurum'un TOKİ konutlarında yaptığı çalışmaları daha iyi anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman geçtikçe gördük ki doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutları şehrin çevresinde zeminin sağlam olduğu yerlerde tercih edilmişti. 'Şehri kırsala neden dağıttınız. Merkezde yapsaydınız' diye bir soru önergesinde bulunmuştuk. 2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var. Şu an yaklaşık 30 bin konut teslim edildi. Hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar. Çevre düzenlemesinden de son derece memnunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.