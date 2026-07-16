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CHP'li Çan fındık üreticisinin girdi maliyetlerinin üzerinde alım fiyatı beklediğini söyledi

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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, fındık üreticisinin girdi maliyetlerinin üzerinde bir alım fiyatı beklediğini belirterek, kilogram maliyetinin 242 liraya ulaştığını, ancak fiyatın 190 liraya kadar düştüğünü açıkladı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, fındık üreticisinin girdi maliyetlerinin üzerinde bir alım fiyatı beklediğini belirtti.

Çan, Meclis'teki basın toplantısında, fındığın Karadeniz ve ülkenin ihracatı için "can damarı" ve milyonlarca kişinin geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle gübre ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın girdi maliyetlerini artırdığına dikkati çeken Çan, maliyetler artmasına rağmen fındığın bugün 190 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.

Akçakoca Ziraat Odasının analizine göre fındığın kilogram maliyetinin 242 liraya ulaştığını aktaran Çan, Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'un güney ilçelerinde bu rakamın 300 liraya kadar yaklaştığını söyledi.

Fındık üreticisinin açıklanacak fındık alım fiyatını beklediğini belirten Çan, "Bu rakamın, girdi maliyetlerinin üzerinde ve geçtiğimiz yıllarda zirai don, kokarca gibi ürün hasadının düşüklüğüne sebebiyet veren durumların da giderileceği şekilde belirlenmesini bekliyor. O nedenle çiftçimiz, üreticimiz, fındık üreticisi hükümetten hakkaniyetli, özellikle tarım ihracatını sırtlanmış ürünün karşılığını alacağı bir fiyatı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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