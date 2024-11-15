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İstanbul'daki CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı CHP'li Buca Belediyesi'ne sıçradı

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İstanbul'daki CHP'li Tuzla Belediyesi'nde başlayan işçi kıyımı, Türkiye genelindeki CHP'li belediyelere yayıldı. İzmir'in Buca ilçesinde, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi'nden 6 iş yeri temsilcisi, işçilerin bilgisi olmadan imzalandığını öne sürdükleri toplu iş sözleşmesine tepki olarak görevlerinden istifa etti.

İzmir'in Buca ilçesinde imzalanan TİS anlaşmasına tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli 6 iş yeri temsilcisi görevlerinden istifa etti.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlattı.

Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri bir araya gelip anlaşma sağlanması üzerine Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) imzalayarak greve son verildi.

TOPLU SÖZLEŞMEYE TEPKİ

Sözleşmenin işçilerin bilgisi dışında imzalandığını öne süren ve tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli Buca Belediyesindeki 6 iş yeri temsilcisi sendikadan istifa etme kararı aldı.

İş yeri temsilcilerince düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Şantiye alanında görevlendirilen polis ve güvenlikler suç işlemişiz gibi şantiyeye sokulmayacağımızı söylemesi üzerine hiçbir arkadaşımıza zarara gelmemesi için biz de sizde orada söyleyeceklerimizi buradan video çekerek anlatmanın daha doğru olacağını düşündük. Arkadaşlar dün gece yarısı işçilerin fikri alınmadan kimseye haber vermeden imzalanan toplu sözleşmeye karşı söyleyecek sözlerimiz var. Deklarasyonla fikirlerimizi açıkça dile getireceğiz ancak bundan önce şunu belirtmek isteriz ki biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık. Olmayacağız. Bu nedenle 6 temsilci olarak DİSK Genel İş 5 Nolu Şube temsilciliği görevimizden an itibariyle istifa ettiğimizi bildirmek isteriz.

İstanbul'daki CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı CHP'li Buca Belediyesi'ne sıçradı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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