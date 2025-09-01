CHP'li Akdoğan: Servis Esnafı Desteklenmeli

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, servis esnafının devlet tarafından desteklenmesini talep etti.

Akdoğan, Meclis'te servis esnafıyla düzenlediği basın toplantısında bu kesimin sorunlarını anlattı.

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle servis aracının deposunun bugün 3 bin 445 liraya dolduğunu belirten Akdoğan, zorunlu trafik sigortası tutarları ile servis araçlarının yedek parça ve bakım maliyetlerinin de yükseldiğine işaret etti.

Servisçiler için hasılata dayalı vergi düzenlemesinin getirilmesini ve bu esnafın devlet tarafından desteklenmesini isteyen Akdoğan, "Servisçimizin aldığı mazotun vergi yükü bu denli olmamalı. Servisçimiz, lastik, yedek parça ve akaryakıt alırken bu vergi yüküyle devam ederse servisçinin yükü veliye yansır. Veli, bu servis ücretleri altında ezilir ve çocuğunu servise yazdıramazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Akdoğan, basın toplantısının ardından servis aracını kullanarak esnafla Dikmen'de bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Bin liralık yakıt alan Akdoğan, bu tutarla iki yıl önce 43,5 litre alınabiliyorken bugün 18 litre yakıt alınabildiğini söyledi.

Akdoğan, "Türkiye'nin her yerindeki servisçi dostlarımızın hiç değilse bin lira verip 50 litre mazot alması gerekir." dedi.