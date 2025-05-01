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CHP'li Akay: Ekonomik Kriz İşçileri Zor Durumda Bıraktı

CHP'li Akay: Ekonomik Kriz İşçileri Zor Durumda Bıraktı
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Cevdet Akay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Türkiye'deki ekonomik krizin işçi ve emekçileri zor durumda bıraktığını belirterek, kaynakların emekçilere aktarılması gerektiğini ifade etti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ekonomik krizin işçi ve emekçileri zor durumda bıraktığını belirterek, kaynakların sermaye yerine emekçilere aktarılması gerektiğini söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretlinin ve emeklinin geçinemediğini vurguladı. Çiftçilerin de zor günler yaşadığını belirten Akay, kaynakların doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti.

"Asgari ücret, en düşük emekli aylığı yetmiyor. Çiftçi sıkıntılı. Çünkü ekonomik kriz ortada. Bu yüzden işçiden, emekçiden yana kaynakları kullanmak gerekiyor. Kaynakları sermayeye değil emekçilere aktarmamız gerekiyor" diyen Akay, siyasette hak, hukuk ve adaletin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Akay ayrıca yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Liyakata önem vermeliyiz. İşe alımlarda liyakata göre alım yapmalıyız. Torpille, kayırmayla, iltimasla işe alım olmaması lazım. Mülakatın kalkması lazım" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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