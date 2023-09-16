CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan eşit temsil çağrısı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Kongresi'nde; "Madem kadınlar sürekli sahada çalışıyor, o halde ilk imzacısı Genel Başkanı'mız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu, Meclis grubumuzun Meclis'e sunduğu eşit temsil ve fermuar sistemini öngören yasa tasarısını (teklifini) neden biz parti tüzüğümüzde değişiklik yaparak etkili kılmayalım? Bunu yapacağız ama bunu yapabilmek için kadınlar kadar eşitlikçi erkeklerin de desteğine ihtiyacımız var" dedi.

CHP İzmir İl Kongresi devam ediyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da kongrede konuştu. Nazlıaka şöyle konuştu:

"BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE OLURSAK HEM BÜYÜKŞEHİRE HEM DE İZMİR'İN BÜTÜN İLÇELERİNE CHP'NİN BAYRAĞINI DİKERİZ"

"Kongremizin güzel İzmir'imize, Parti'mize ve Türkiye'mize güç getirmesini diliyorum. Tabii çok arzu edilen şekilde gerçekleşmedi. Umuyorum bundan sonraki süreçte Parti'mize yakışacak şekilde kongremize devam ederiz.

Güzel İzmir genel seçimlerde gerçekten üzerine düşeni yaptı. Güzel İzmir'deki her 10 kişiden 7'si Genel Başkanı'mız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde zor bir sınav daha var değerli arkadaşlar. Yerel seçimler var. Biz eğer bugünkü gibi bir tablo sergilemeyip, birlik beraberlik içerisinde olursak, yüreklerimizi birleştirirsek, hedeflerimizi ortaklaştırırsak hem büyükşehire hem de İzmir'in bütün ilçelerine CHP'nin bayrağını dikeriz. Bunu yapmaya kararlıyız. Yeter ki inanlım, yeter ki çalışalım, yeter ki dayanışalım.

Hiç şüphesiz bu sonuçlar ve Türkiye genelindeki seçim sonucu bir kişiye ait olmadığı gibi başarı da başarısızlık da bizimdir, hepimizindir. Yani örgüt olarak biz bu sonucu elde ettik. Değerli arkadaşlar, bu noktada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak ben de sizlere hesap vermek istiyorum. Ortada bir sonuç var, peki bu sonuçta bizler CHP Kadın Kolları olarak neler yaptık, bizim etkimiz ne oldu. Burada kurul arkadaşlarım var. Öncelikle sizlere şu bilgiyi büyük bir onurla vermek isterim. Biz göreve geldiğimiz süreçten bu yana 163 bin yeni kadın üye yaptık.

163 bin yeni kadın üye ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün Türkiye'deki birçok siyasi partinin toplam üye sayısından fazla üye yaptık. Aynı zamanda parti tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik ve 303 ilçede kadın kollarını ilk kez kurduk. 973 ilçede de kadın kollarının aktif olmasını sağladık.

"EŞİT TEMSİL VE FERMUAR SİSTEMİNİ ÖNGÖREN YASA TASARISINI NEDEN BİZ PARTİ TÜZÜĞÜMÜZDE DEĞİŞİKLİK YAPARAK ETKİLİ KILMAYALIM?"

Şimdi hesap verdim, sırada talebimiz var. Madem böyle bir performans sergileniyor, madem kadınlar sürekli sahada çalışıyor, o halde ilk imzacısı Genel Başkanı'mız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu, Meclis grubumuzun Meclis'e sunduğu eşit temsil ve fermuar sistemini öngören yasa tasarısını neden biz parti tüzüğümüzde değişiklik yaparak etkili kılmayalım? Bunu yapacağız ama bunu yapabilmek için kadınlar kadar eşitlikçi erkeklerin de desteğine ihtiyacımız var. İşte bu noktada da eşitlikçi erkeklerden de bir söz istiyoruz. Bu noktada, Başkan'ım hakikaten toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok duyarlı, bu noktada bize mutlaka ama mutlaka destek vermelisiniz değerli arkadaşlar. Çünkü tarihe baktığınızda da eğer eşitsiz ilişkiler varsa, o eşitsizlikten faydalanan taraf da elini taşın altına koymadığı sürece bir değişim olmuyor. İşte biz bu değişimi istiyoruz.

Umuda yolculuktan bahsedildi. Değerli arkadaşlar, umut biziz. Azim biziz. Cesaret biziz. Emek biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız.

Ata'mızın izinde, Altı Ok'un ışığında, İzmir'den tüm Türkiye'yi aydınlatacağımız günler yakındır diyorum. Tekrar kongremizin hayırlı olmasını istiyor, şimdiden yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."