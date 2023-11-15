CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Turizm Sektörünün Ekonomideki Yerini Eleştirdi

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda turizm sektörünün ekonomideki yerini eleştirdi ve turizm ile kültürün aynı bakanlık çatısı altında olmasını yanlış bulduğunu ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Turizm sektörünün ekonomideki yer...Orta Vadeli Program (OVP), 2024-26 yıllarını kapsayan. Arkadan da 12. Kalkınma Planı geldi, 2024-27 yıllarını kapsıyor. İki doküman arasında çok ciddi bir çelişki var. Ayrı tellerden çalıyor. Turizm gelirlerine bakıyoruz 2023 yılında 55.6 milyar dolar olarak görülmüş, OVP'ye göre 2026 yılında 71.3 milyar dolara çıkıyor, makul ortalama yüzde 7,5-8'lik bir artış var. 2026'dan 2028'e birden 100 milyara (dolar) çıkıyor. Böyle bir şeyin açıklaması yok. Bu sizin bilginizin dahilinde mi? 2027-28'de ne var da birdenbire Türkiye'deki turizmini trendini yılda ortalama yüzde 7-8 artan bir faaliyet alanını birdenbire yüzde 18,20'lere çıkartıyorsunuz. Bunun açıklaması yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumuyla başladı. Komisyonda konuşan Rahmi Aşkın Türeli, özetle şunları söyledi:

"TURİZM VE KÜLTÜRÜN BİRBİRİYLE AYNI BAKANLIK ÇATISI OLMASINI YANLIŞ BULDUĞUMU İFADE ETMEK İSTİYORUM"

"Bu iki bakanlık aslında iki ayrı bakanlık olması gerekiyordu. Turizm ve kültürün birbiriyle aynı bakanlık çatısı olmasını yanlış bulduğumu ifade etmek istiyorum. Turizm bir iktisadi sektör, gelir yaratma faaliyeti üzerinden çalışan ve piyasa mantığıyla işleyen bir alan. Kültür ise öyle değil. Var olan zenginliğimizin, miraslarımızın korunması geliştirilmesi gelecek nesillere aktarılması temelli. Konusu itibariyle birbirinden tamamen ayrı iki alanın aynı bakanlık çatısı içinde örgütlenmesini ifade etmek istiyorum.

"2027-28'DE NE VAR DA BİRDENBİRE TÜRKİYE'DEKİ TURİZMİNİ TRENDİNİ YILDA ORTALAMA YÜZDE 7-8 ARTAN BİR FAALİYET ALANINI BİRDENBİRE YÜZDE 18,20'LERE ÇIKARTIYORSUNUZ. BUNUN AÇIKLAMASI YOK"

Turizm sektörünün ekonomideki yer... OVP, 2024-26 yıllarını kapsayan. Arkadan da 12. Kalkınma Planı geldi, 2024-27 yıllarını kapsıyor. İki doküman arasında çok ciddi bir çelişki var. Ayrı tellerden çalıyor. Turizm gelirlerine bakıyoruz 2023 yılında 55.6 milyar dolar olarak görülmüş, OVP'ye göre 2026 yılında 71.3 milyar dolara çıkıyor, makul ortalama yüzde 7,5-8'lik bir artış var. 2026'dan 2028'e birden 100 milyara (dolar) çıkıyor. Böyle bir şeyin açıklaması yok. Bu sizin bilginizin dahilinde mi? 2027-28'de ne var da birdenbire Türkiye'deki turizmini trendini yılda ortalama yüzde 7-8 artan bir faaliyet alanını birdenbire yüzde 18,20'lere çıkartıyorsunuz. Bunun açıklaması yok.

Konaklama vergisi alınıyor, önemli ama konaklama vergisinden yerel yönetimlere daha çok pay ayrılma ihtiyacı var. Turizm aslında ulusal bir konsept içinde ilerliyor ama yerel ölçek üzerinden gidiyor. Türkiye'de özellikle turizm illeri var. Bir tanesi Antalya...Kentin tanıtımına ve turizmin geliştirilmesine daha fazla kaynak aktarılmalı.

Aslında gelişmeye çok açık bir alan ama bunların planlamasına ihtiyaç var. Ne yazık ki burada sunuşunuzda zaten turizme çok fazla yer ayrılmamıştı daha çok kültür üzerine ayrılmış."